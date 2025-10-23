El Munic de Carracedelo convierte Halloween en una experiencia para todas las edades

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo Munic de Carracedelo celebra Halloween con una programación especial que convierte sus salas en un escenario mágico donde la fantasía, el misterio y la imaginación se dan la mano. Una propuesta para todas las edades, que combina humor, creatividad y un punto de terror divertido, inspirada en el inconfundible universo de Tim Burton.

Hay dos distintos cuentacuentos para familias: En Jack y Halloween Town, los pequeños explorarán el lado más divertido de lo tenebroso junto al Rey Calabaza, mientras que Wonka y la Fábrica de Chocolate los llevará a un mundo de dulces imposibles, imaginación y valores.

Mientras, El Barbero Diabólico de la Calle Fleet consiste en una visita teatralizada y sensorial inspirada en el mito de Sweeney Todd, que combina historia, narración y ambientación gótica en una experiencia única. Durante el recorrido, los visitantes se adentrarán en un Londres oscuro y decadente, descubriendo los secretos del barbero más temido de Fleet Street. Esta actividad está recomendada para el público adulto.

Además, las visitas comentadas permiten descubrir los secretos y curiosidades de la exposición temporal más visitada del año, recorriendo las salas dedicadas a Charlie y la Fábrica de Chocolate, La Novia Cadáver, Mars Attacks, Frankenweenie, Eduardo Manostijeras, Bitelchus, Pesadilla antes de Navidad, etc … así hasta diez películas. Una experiencia guiada para disfrutar del arte, la escenografía y el imaginario visual de Tim Burton.

Por último, hay un especial Halloween de talleres creativos Truco o trato pensados para los más pequeños, donde podrán formar parte de una búsqueda de las calabazas misteriosas, baile de los esqueletos, música y actividades temáticas de la celebración. El Munic trata de volver a transformarse en un espacio donde la imaginación no tiene límites. Un museo vivo, abierto a familias, jóvenes y adultos, que sigue sorprendiendo con propuestas culturales diferentes en la comarca del Bierzo.