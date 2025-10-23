El Munic de Carracedelo convierte Halloween en una experiencia para todas las edades
Cuentacuentos para familias, talleres y visitas comentadas en torno al universo de Tim Burton
El Museo Munic de Carracedelo celebra Halloween con una programación especial que convierte sus salas en un escenario mágico donde la fantasía, el misterio y la imaginación se dan la mano. Una propuesta para todas las edades, que combina humor, creatividad y un punto de terror divertido, inspirada en el inconfundible universo de Tim Burton.
Hay dos distintos cuentacuentos para familias: En Jack y Halloween Town, los pequeños explorarán el lado más divertido de lo tenebroso junto al Rey Calabaza, mientras que Wonka y la Fábrica de Chocolate los llevará a un mundo de dulces imposibles, imaginación y valores.
Mientras, El Barbero Diabólico de la Calle Fleet consiste en una visita teatralizada y sensorial inspirada en el mito de Sweeney Todd, que combina historia, narración y ambientación gótica en una experiencia única. Durante el recorrido, los visitantes se adentrarán en un Londres oscuro y decadente, descubriendo los secretos del barbero más temido de Fleet Street. Esta actividad está recomendada para el público adulto.
Además, las visitas comentadas permiten descubrir los secretos y curiosidades de la exposición temporal más visitada del año, recorriendo las salas dedicadas a Charlie y la Fábrica de Chocolate, La Novia Cadáver, Mars Attacks, Frankenweenie, Eduardo Manostijeras, Bitelchus, Pesadilla antes de Navidad, etc … así hasta diez películas. Una experiencia guiada para disfrutar del arte, la escenografía y el imaginario visual de Tim Burton.
Por último, hay un especial Halloween de talleres creativos Truco o trato pensados para los más pequeños, donde podrán formar parte de una búsqueda de las calabazas misteriosas, baile de los esqueletos, música y actividades temáticas de la celebración. El Munic trata de volver a transformarse en un espacio donde la imaginación no tiene límites. Un museo vivo, abierto a familias, jóvenes y adultos, que sigue sorprendiendo con propuestas culturales diferentes en la comarca del Bierzo.