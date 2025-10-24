Profesores del Bierzo visitan la fábrica de Cementos Cosmos en Toral de los Vados

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Cementos Cosmos ha recibido la visita de un grupo de 20 profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP) de distintos centros educativos del Bierzo. La actividad se enmarca en la tercera edición del curso “La comarca del Bierzo y sus sectores productivos”, organizado por el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE).

Durante la jornada, los docentes han recorrido las instalaciones de la fábrica y asistido a una charla informativa sobre la historia de la fábrica, su proceso productivo y las palancas de sostenibilidad que guían su actividad. Además, se puso de manifiesto el papel que ejerce la planta en el territorio, destacando su contribución al desarrollo económico y al empleo de la comarca; así como los vínculos que a lo largo de los más de 100 años se han ido estrechando con los vecinos de la zona.

“Queremos que los profesores conozcan de primera mano cómo funciona nuestra fábrica y el valor que aporta al Bierzo. Ellos son figuras clave para despertar vocaciones técnicas entre los jóvenes, y Cementos Cosmos puede ser una oportunidad profesional para muchos de ellos en el futuro”, ha señalado Jaime Santoalla, director de la planta.

La visita forma parte de una iniciativa del CFIE para que los profesores adquieran un conocimiento más amplio de los sectores estratégicos del Bierzo. Entre los objetivos que persigue esta acción destacan valorar la diversidad económica del Bierzo y su impacto social, fomentar el conocimiento de iniciativas innovadoras que promueven la modernización del entorno rural y establecer vínculos entre el ámbito educativo y el tejido empresarial local.