La tragicomedia de 'La reina brava' aterriza en el Bergidum

Un momento del montaje de Las Niñas de Cádiz.dl

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La propuesta de esta semana en el Teatro Bergidum de Ponferrada viene de la mano de Las Niñas de Cádiz con ‘La reina brava’, los días 30 y 31 de octubre.

La obra de Ana López Segovia, que se enmarca dentro de la programación Escena x5 y Abono Ancha, será a las 20.30 horas.

Partiendo de una historia real sucedida en una capital no muy lejana, la trama sumerge al espectador en un inquietante mundo de intrigas y traiciones palaciegas, donde una reina tiránica, odiada por todos, es asesinada por una madre y una hija movidas por el ansia de venganza.

Inspirada en Shakespeare, el teatro isabelino, el romance castellano, la sátira política y el drama histórico, esta es una comedia trágica que fusiona lo clásico con la frescura y el ingenio propios de Las Niñas de Cádiz.

A través de la música, el verso y una propuesta escénica minimalista, el montaje nos lleva del ingenio a la emoción y del asombro a la carcajada.

Está protagonizada por Rocío Segovia, Alicia Rodríguez y Ana López Segovia.

La compañía Las Niñas de Cádiz hace de este montaje una mirada a los clásicos sin perder ni un ápice de su esencia más irreverente. Así, esta propuesta cultural en la comarca del Bierzo mezcla el rigor literario con personajes extremos y excesivos que invitan al público a entrar en su locura sin juicio.

En definitiva, ‘La reina brava’ es una sátira política —cómo no—: una recreación libre, llena de licencias poéticas, de unos acontecimientos no muy lejanos en el tiempo, tristes y extraños.

Las Niñas de Cádiz trabajan desde las raíces, fusionando elementos de la cultura popular y el folclore con otros de tradición culta y con altas dosis de humor.