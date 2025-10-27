Arranca en el campus de Ponferrada '#Plantémonos', iniciativa para la prevención de incendios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Eiaf) de la Universidad de León en el Campus de Ponferrada retoma las actividades de la campaña #Plantémonos. Esta iniciativa, coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras, con la colaboración de la Fundación Pau Costa y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comenzó en 2017 y tiene como objetivo sensibilizar y divulgar la importancia de la prevención de incendios.

Durante el 27 y 28 de octubre, especialistas en incendios y en educación ambiental impartirán un curso de formación a estudiantes del Grado de Ingeniería Forestal y del Doble Grado de Ingeniería Forestal y Ciencias Ambientales para profundizar en el conocimiento y la problemática de los incendios forestales. Actividad previa a los talleres #notequemes dirigidos a alumnos de 1º ESO de la provincia de León, especialmente en aquellas zonas con una alta incidencia de incendios forestales.

Estos talleres, impartidos por estudiantes de la Eiaf con la colaboración de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (Eprif) de Tragsa-Miteco, han llegado ya a más de 6.000 alumnos de secundaria y, en esta edición, se prevé la participación de, al menos, 20 institutos y más de 1.000 alumnos implicados. En el curso de formación que se desarrollará esta semana se abordan aspectos como La problemática de los incendios forestales en un contexto global. Causas y motivaciones de los incendios forestales en Castilla y León, impartido por Fernando Castedo Dorado.