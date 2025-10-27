La Térmica Cultural se lanza a difundir la magia y el circo entre los más pequeños

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha programado para esta semana varias actividades en las instalaciones de La Térmica Cultural y de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. El 1 de noviembre tendrá lugar, a las 11.00 horas, una nueva visita guiada en el marco del proyecto Compostilla I: Nace Endesa. El objetivo de esta actividad es abordar la historia de la primera central térmica de la entonces empresa pública de electricidad y descubrir los espacios que alojaban sus calderas y turbinas, hoy las salas del centro cultural. La visita tiene un precio de 5 euros en tarifa general y de 3 euros en tarifa reducida.

También ese día a las 11.00, en el marco de Cine + Rock & Roll, tendrá lugar la representación de teatro infantil El Gran Cáliban, que narra la historia del dueño de un circo de pulgas en ruinas, que mantiene viva su pasión por la magia y el juego colectivo. A continuación tendrá lugar el taller Pequeños artistas de circo, donde el público infantil podrá crear personajes circenses en miniatura con materiales reciclados.

Para el público adulto, a las 11.15, en el Auditorio Antracita se proyectará el documental ¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?, que narra la historia de este grupo madrileño de los años 90 que desapareció de la escena después de saltar a las radiofórmulas, de tener contactos con grandes discográficas multinacionales y de telonear a grupos como Deep Purple o Marilyn Manson. En el apartado estrictamente musical, para esta jornada de sábado, el ciclo propone a las 13.30, el concierto de Alfredo García Alfa, que fue integrante de Buenas Noches Rose, y, posteriormente, a las 15.15, la actuación de DJ Poison Cov.

El 2 de noviembre, a partir de las 12.00, el Auditorio Antracita acoge la representación de Ay, socorro, mamaíta, de la compañía Comando Teatral, que pondrá en escena esta propuesta en la que se busca que el espectador se zambulla en los temores de la infancia. Se trata de un espectáculo interactivo, en clave de humor, que promete hacer que los miedos acaben desapareciendo.