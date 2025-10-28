Aprobada la propuesta de abrir una oficina de la DGT en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León han aprobado, por unanimidad de todos los grupos, una propuesta de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que insta a la Junta a reclamar al Gobierno de España la apertura de una oficina local de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Ponferrada. El procurador berciano de UPL, José Ramón García, ha defendido la iniciativa en la Comisión de la Presidencia, donde ha argumentado que se trata de una demanda «sencilla, justa y urgente» que responde a las necesidades de los habitantes de la comarca. Actualmente, los vecinos deben desplazarse a la ciudad de León para realizar trámites de tráfico, lo que implica recorrer más de cien kilómetros y asumir un coste económico y de tiempo significativo. García subrayó que la comarca, con más de 120.000 habitantes, carece de un servicio básico que ya está disponible en otros municipios como Gijón, Vigo, Santiago de Compostela o Alcorcón, entre otros. Según el procurador, Ponferrada reúne los criterios necesarios para acoger la oficina.