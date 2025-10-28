El Ayuntamiento de Bembibre impulsa la Comunidad Energética Local ‘Bembibre Sostenible’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Bembibre ha impulsado la Comunidad Energética Local Bembibre Sostenible, un proyecto pionero en la comarca, que permitirá producir, gestionar y compartir energía solar entre los vecinos y vecinas del municipio. Esta iniciativa, capitaneada directamente por el Ayuntamiento, tiene un carácter público y sin ánimo de lucro, lo que significa que no persigue un rendimiento económico sino un beneficio directo para la ciudadanía.

El objetivo no es otro que la energía limpia generada en los edificios municipales se traduzca en ahorros reales en la factura eléctrica y en una mejora del medio ambiente local. La Comunidad Energética Bembibre Sostenible aprovechará cinco instalaciones fotovoltaicas municipales ubicadas en los dos pabellones deportivos (Patarita y Bembibre Arena), Museo Alto Bierzo, mercado de abastos y el centro de formación del Polígono Industrial Bierzo Alto.

Con una producción estimada de 300.000 vatios hora (300 kWh/h), estas plantas generarán energía suficiente para cubrir una parte importante del consumo eléctrico de los edificios públicos y de los vecinos que formen parte de la comunidad. Además, el proyecto se ha diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto urbanístico, ya que todas las líneas de evacuación aprovecharán la canalización subterránea existente en Bembibre, evitando nuevas zanjas o cableados aéreos y preservando el entorno urbano.

El modelo de la Comunidad Energética se basa en la colaboración entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. Los vecinos, pequeñas empresas o asociaciones que se adhieran podrán beneficiarse directamente de la energía solar generada en los edificios públicos, sin necesidad de instalar placas en sus viviendas. De esta forma, el ahorro se reparte y la energía se convierte en un bien común.

Jornada informativa

En las próximas semanas, el Ayuntamiento de Bembibre organizará una jornada informativa abierta al público para explicar los detalles del funcionamiento de la Comunidad Energética, los pasos para adherirse y los beneficios concretos para los ciudadanos y comercios locales. Durante la jornada, técnicos y responsables municipales resolverán dudas sobre cómo participar, cómo se distribuye la energía, y qué ventajas supone formar parte de esta comunidad.

Con este proyecto, Bembibre da un paso decisivo no sólo hacia la transición energética sino también hacia el autoabastecimiento local, demostrando que los municipios pueden ser protagonistas en la lucha contra el cambio climático y la promoción de modelos sostenibles de consumo. “Bembibre Sostenible representa la energía del futuro, producida aquí, compartida entre todos y al servicio del bien común”, aseguran desde la corporación municipal.