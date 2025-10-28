Molinaseca ve como el río Meruelo se transforma en cenagal por la ceniza

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Un cenagal, por culpa de las cenizas de los incendios forestales de este pasado verano, es en lo que se ha convertido el cauce del río Meruelo a su paso por Molinaseca, municipio berciano perteneciente a la red de los Pueblos más Bonitos de España y lugar de paso obligado para los peregrinos que hacen el Camino de Santiago en su ruta más histórica y tradicional. «Esto se produjo el jueves tras una tormenta muy intensa que cayó en la zona de Compludo. El sábado fue cuando nosotros empezamos a sufrir las consecuencias con la bajada de las aguas, ya que debido a la piscina fluvial con la que cuenta el pueblo, hubo un acumulado de las cenizas», informa el alcalde de la localidad, Alfonso Arias.

El mismo sábado, el alcalde se puso en contacto con la Junta de Castilla y León y empezaron a moverse los mecanismos de la administración. Agentes del Seprona se personaron en la zona y recorrieron los margenes del río en torno a Molinaseca, cuantificando la situación creada. Ese mismo día, el ente autonómico se puso en contacto con la Confederación Hidrográfica Miño Sil para obtener los permisos necesarios para tener la potestad de actuar en la zona para arreglar la situación limpiando el río.

Las cenizas arrastradas han dejado un escenario de zona de guerra en el río, aunque de momento no peligra el suministro de agua potable para los vecinos, ya que pueden abastecerse desde la captación del Valle de las Tejedas, que se encuentra en una zona superior a la localidad. «En Molinaseca tenemos dos captaciones, la que llega desde el valle y otra del río Meruelo. Ahora mismo, obviamente por las circunstancias, no estamos usando esta segunda, pero que es muy necesaria e imprescindible cuando aumentan los habitantes del pueblo, como puede ser en verano y otras vacaciones y puentes en los que acuden al pueblo vecinos que poseen aquí su segunda residencia. En previsión estamos aumentado la del valle».

La Junta tomó la decisión de contratar una intervención urgente en el río para retirar el lodo de cenizas y residuos arrastrados. Tras un intento en falso de comenzar con estos trabajos el día 27 de octubre, finalmente ayer día 28, con ya toda la maquinaria y medios disponibles a disposición de los operarios, comenzó la limpieza del río. «Hay dos excavadoras y dos camiones, con unos 4-5 trabajadores en total. Para finales de semana ya debería estar el asunto solucionado», analiza Arias.

El regidor apunta la necesidad de «levantar diques para evitar desbordamientos que se pudieran producir si la situación se mantiene, sobre todo con la posibilidad real del aumento de las lluvias otoñales que provoquen más arrastres de ceniza».

