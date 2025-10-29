96.000 euros para la restauración y montaje del Festival del Botillo de Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Patronato Municipal de Fiestas ha sacado a licitación los servicios de restauración y de decoración e instalación de carpas del LIII Festival de Exaltación del Botillo, a realizarse en 2026, con un presupuesto base de 84.628,10 euros sin impuestos (96.000 euros incluyendo el IVA con los respectivos tipos del 10 y 21%). Las empresas interesadas pueden participar en la licitación por ambos lotes o de forma individual por cada uno de los servicios.

La necesidad de la contratación viene determinada por la insuficiencia de medios adecuados con que cuenta el Patronato Municipal de Fiestas y el propio Ayuntamiento de Bembibre, tanto materiales como personales, dadas las características concretas y específicas de las actuaciones objeto de contratación, sin que sea posible ni aconsejable ampliar los existentes.

En esta edición, primera que ostenta la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la licitación experimenta un incremento del 10,35% (9.000 euros más, incluyendo el IVA) debido principalmente al encarecimiento de las materias primas. El presupuesto base de licitación se establece en 64.000, incluyendo el 10% de IVA, para el lote de restauración. La peculiaridad de este lote es que los interesados deberán ofertar un precio por menú servido que no sea superior a 40 euros con una estimación de 1.600 comensales, de tal modo que, si las necesidades fueran inferiores, se abonará la cantidad precio/menú por comensal.

Por su parte, para el lote de ornamentación y carpas se contemplan 32.000 euros, incluyendo el IVA (21%). En total, el Ayuntamiento de Bembibre destinará 96.000 euros a los dos servicios de mayor envergadura relacionados con el Festival del Botillo. El plazo para presentación de ofertas finaliza el próximo día 24 de noviembre. Todos los detalles se encuentran en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Características específicas de los lotes

El menú principal estará formado por: entrantes, botillo, chorizo, verdura de asa de cántaro, patata y pan, además de las bebidas. Asimismo, los licitadores deberán facilitar un menú alternativo para personas con intolerancias.

La promoción del Festival del Botillo implica la degustación de productos bercianos, fundamentalmente el propio embutido y los vinos. Asimismo, es tradición incentivar el consumo de productos vinculados a Bembibre o al Bierzo, alternando la adquisición del embutido en alguna de las fábricas con presencia en el municipio, así como otros productos que forman parte del menú, teniéndose en cuenta en la valoración de la memoria: Botillo de Embutidos Pajariel, vino de la Bodega Dominio de Tares o similar (blanco y tinto), bebida Xamprada o similar, almendras garrapiñadas Hinojosa, a servir en el momento del café y tarta charlota Ferrero como parte principal del postre.

El servicio de restauración también incluye atención del comedor en la Feria Agroalimentaria con la elaboración y reparto a los asistentes de los menús correspondientes, el denominado Botillo Popular. Este servicio se llevará a cabo los días de apertura de la Feria, el viernes en horario de cena; sábado comida y cena; y domingo en horario de comida. El adjudicatario debe ajustarse a un precio máximo de 14 euros, incluido el IVA, incluyendo el botillo como plato principal.

Respecto al servicio de decoración y carpas, el adjudicatario deberá disponer de la infraestructura requerida en los dos pabellones municipales. Por un lado, en el Pabellón Manuel Marqués Patarita, donde tendrá lugar el acto central y la cena, contemplando una carpa anexa en el exterior del recinto, así como los puestos de la Feria Agroalimentaria en el pabellón Bembibre Arena. Además de los servicios relacionados (tarima, calefacción, lona ignífuga, velo decorativo, estructura, iluminación, etc.).