El Munic de Carracedelo realiza una programación especial para el puente de Todos los Santos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo Munic de Carracedelo celebra el puente de Todos los Santos con una programación especial repleta de actividades para todos los públicos. Abrirá con horario ampliado todas las jornadas, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30, los días 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Cuentacuentos, fiestas temáticas, visitas comentadas y experiencias inmersivas invitan a vivir el museo de una forma diferente, en pleno ambiente otoñal y con un sello inconfundible.

Durante estos días, el museo abrirá sus puertas de forma especial para acoger propuestas familiares y actividades para adultos inspiradas en el universo oscuro, poético y fantástico de Tim Burton, protagonista de la exposición temporal Iconos. Universo Tim Burton, que sigue recibiendo una gran acogida de público.

El puente de Todos los Santos se convierte así en una ocasión única para descubrir el Munic desde múltiples perspectivas. Los más pequeños podrán disfrutar de cuentacuentos como Jack y el secreto de la Ciudad de Halloween o Wonka y la Fábrica de Chocolate y fiestas temáticas ambientadas en mundos de fantasía, como El Bosque de las Calabazas.

Los adultos podrán adentrarse en el Londres más oscuro con la visita experiencial El Barbero Diabólico de la Calle Fleet, una actividad inmersiva inspirada en la época victoriana. Y para todos los públicos, las visitas comentadas a la exposición Iconos. Universo Tim Burton ofrecen un recorrido por las películas y personajes más icónicos del genial creador. El museo recomienda hacer reserva previa de plaza para todas las actividades.