Alfredo Marqués, director enológico de Bodegas Pittacum, 'Leyenda del año' para Tim Atkin

El prestigioso crítico de vinos británico Tim Atkin ha publicado una guía recomendando los 100 mejores vinos de la DO Bierzo, entre los que se encuentran todos los que elabora Viñedos y Bodegas Pittacum. Beth Willard, experta en el sector, firma este informe destacando que la región berciana confirma su reputación como una de las grandes zonas vinícolas emergentes del mundo. Además, reconoce al director enológico de la bodega, Alfredo Marqués, como Leyenda del año.

La distinción a Alfredo Marqués es un reconocimiento a su larga trayectoria profesional y a su apuesta personal por elaborar vinos que reflejan el lugar en el que nacen. Una personalidad propia que atesora cada botella. «El vino es un producto de la tierra y es forzosamente asociado a su territorio. Cuando bebamos una botella de los vinos de Pittacum nos hace viajar al lugar de origen. Y sirve de vehículo para percibir y sentir los matices y la esencia de la tierra berciana, sus uvas y su clima. Una sensación sana y placentera», explica Alfredo Marqués.

Crear vinos con identidad, en conexión con la comarca, que realzan el carácter de las variedades autóctonas y en los que se identifica su origen berciano define la esencia de Pittacum. La bodega, que forma parte del Grupo Terras Gauda, exporta sus vinos a más de 60 mercados internacionales, con Canadá, Reino Unido y Alemania como países de referencia en el exterior, de ahí la importancia de este reconocimiento por parte de Tim Atkin y su equipo.