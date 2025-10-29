La ULE en Ponferrada organiza un curso de investigación científica

Interior de un edificio del campus de la ULE en Ponferrada.l. de la mata

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de la ULE en Ponferrada celebra la cuarta edición del curso Cómo empezar a investigar y no morir en el intento, con la finalidad de introducir al alumnado en la metodología científica necesaria para iniciarse en proyectos y revisiones bibliográficos en el ámbito de la salud.

Organizado por docentes del departamento de Enfermería y Fisioterapia del campus berciano, la formación está dirigida, preferentemente, a estudiantes de tercer y cuarto curso en grados de ciencias de la salud y al público general interesado.

Profundizar en el método científico, examinar los requisitos e implicaciones para la práctica basada en evidencia de los diferentes diseños de estudio, conocer las normas formales de escritura de textos científicos o desarrollar pautas de comunicación y difusión de textos científicos son algunos de sus objetivos.

En fase de matrícula, este curso de extensión universitaria tiene carácter presencial y una duración de 25 horas, que se desarrollarán entre el 10 de noviembre y el 3 de diciembre.

PREMIOS FP AGRARIA

Por otro lado, se ha hecho entrega de los II Premios a la Excelencia del alumnado de FP agraria. Los alumnos del CIPF Almázcara Rubén Fernández y María Álvarez han sido premiados, junto a otros ocho de otros centros. Estos galardones, de carácter honorífico, reconocen el trabajo de los estudiantes con los mejores expedientes académicos de los Centros Integrados de Formación Profesional agraria de Castilla y León, así como el esfuerzo del profesorado y el apoyo de las familias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral ha dirigido un mensaje a los alumnos premiados: «La formación es la mejor garantía de futuro. El campo de Castilla y León necesita vuestro talento, vuestra energía y vuestro compromiso. Sois el presente y el futuro de un sector del que todos debemos sentirnos orgullosos».