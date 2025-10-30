La cementera de Toral de los Vados renueva su sistema Emas, de gestión y auditoría medioambiental

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha hecho pública la renovación del Sistema Emas de gestión y auditoría medioambiental a la planta de cemento de Toral de los Vados. La planta berciana de Votorantim Cimentos ha renovado su adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (Emas), una certificación voluntaria que reconoce la excelencia en la gestión ambiental y el compromiso con la mejora continua.

Este reconocimiento sitúa a la fábrica de cemento como un referente en sostenibilidad industrial. Desde su incorporación al sistema en 2018, la cementera ha mantenido una trayectoria ejemplar, siendo actualmente la única empresa del Bierzo que figura en el registro Emas, junto a otras 20 compañías en toda la comunidad autónoma.

La renovación implica la superación de exigentes auditorías externas que validan el cumplimiento de objetivos ambientales, la implementación de medidas para reducir la huella ecológica y la transparencia en la comunicación. Como parte de este compromiso y de forma voluntaria, la planta de Toral publica anualmente su Declaración Ambiental, un documento accesible a todos los grupos de interés que detalla los aspectos más relevantes de su actividad y desempeño medioambiental.

Jaime Santoalla, director de la fábrica, ha valorado esta renovación como “una muestra clara de que la sostenibilidad no es una meta puntual, sino un camino que recorremos día a día con responsabilidad y visión de futuro”. Además, ha añadido: “Estamos trabajando para avanzar hacia una producción de clínker cada vez con menor huella de carbono, así como en lograr hormigón neutro en carbono en el año 2050”.

Con más de 100 años de historia en la comarca, la cementera de Toral continúa apostando por la integración con su entorno, la mejora tecnológica y el respeto por el medio ambiente como pilares fundamentales de su actividad.