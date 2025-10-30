Ponferrada realiza actividades culturales en el Castillo y los Museos Municipales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha programado diversas actividades culturales para este fin de semana, con propuestas en el Castillo de los Templarios y en los Museos Municipales. Tanto el Castillo de los Templarios como los Museos Municipales estrenarán el sábado 1 de noviembre su horario de invierno, permaneciendo abiertos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El domingo abrirán también en su horario habitual de invierno.

El Castillo acogerá el espectáculo ¡Ultreia! Camino de ocas y de estrellas, interpretado por Fabularia Teatro y destinado al público infantil. Una propuesta teatral que combina historia, fantasía y aprendizaje, en un entorno patrimonial único.

El público también puede visitar en la Sala Noruega del Palacio Nuevo la muestra El Castillo de los Templarios y Monumentos del Noroeste, organizada con la Asociación Exin Castillos. La exposición, que ha sido ampliada por su gran éxito de público, tiene una colección de impresionantes maquetas de castillos, fortalezas y monumentos emblemáticos del noroeste peninsular. Una propuesta ideal para todos los públicos, especialmente para los amantes de la historia, la arquitectura y el modelismo.

El Museo de la Radio acoge la exposición temporal Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA, organizada por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ponferrada.

La muestra, abierta hasta el 28 de enero de 2026, recuerda el atentado cometido por ETA el 13 de septiembre de 1974 en la cafetería Rolando, en Madrid, donde murieron 13 personas y más de 70 resultaron heridas.

Por su parte, el Museo del Bierzo ofrece los últimos días de la exposición Como el paso del tiempo, una retrospectiva de pintura de la artista berciana Gema Yolanda Pérez Alonso, que reúne retratos realistas, bodegones y escenas íntimas de gran detalle. La entrada a la exposición es libre.