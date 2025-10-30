Bembibre prepara chuches e hinchables por Halloween

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Fiestas, Cultura, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Bembibre ha preparado para el viernes, día 31 de octubre, en horario de 18.00 a 20.00 horas, en el pabellón Manuel Marqués Patarita (cemento) la celebración de una gran fiesta de Haloween, con hinchables, chuches y bebidas para los más pequeños de la casa.

Además, el ayuntamiento bembibrense también se congratula de anunciar el II Festival de Cámara de Castilla y León. Habrá tres representaciones en el municipio de la capital del Bierzo Alto, durante el mes de noviembre. El día 2, con la obra El Fin, el día 9, Prejuicios y el día 16, Madre no hay más que muchas. Todas las obras se llevarán a cabo en horario de las 19.00 horas en el teatro Benevívere, con una entrada con un precio de 3 euros.