La Gasbi y la AECC mantienen su compromiso de cooperación por los pacientes oncológicos del Bierzo

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ponferrada mantienen su compromiso de cooperación para apoyar a los pacientes oncológicos y sus familiares. Así lo han ratificado el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, y la presidenta de la Junta Local, María Ángeles Martín, en su primera reunión institucional que ha tenido lugar en la sede del Parque del Temple, durante la mañana del 31 de octubre. También ha participado la psicóloga del voluntariado, Tatiana Carballo, y la trabajadora social de la asociación, Estefanía Corcoba.

Ambas instituciones colaboran estrechamente en las campañas de prevención e información sobre los distintos tipos de cáncer como, por ejemplo, la reciente mesa informativa instalada en el vestíbulo principal del hospital durante el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

Además, este octubre se conmemora el aniversario de la cesión de la gestión de la sala de espera de hospitalización oncológica a la Asociación Española Contra el Cáncer. Allí, la organización lleva a cabo diferentes actividades como los ‘cafés terapéuticos’ para hablar con los usuarios de la sala.