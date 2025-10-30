La Gasbi publica ‘Mami Tour’, una ruta por Ginecología

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha publicado el Mami Tour, un vídeo guiado por el Servicio de Ginecología y Obstetricia para que las embarazadas puedan familiarizarse con los espacios y recursos asistenciales ante el parto.

La grabación simula el itinerario que las pacientes llevarán a cabo el día del alumbramiento, recorriendo las ubicaciones de Urgencias, exploración, dilatación, Obstetricia, quirófano, área de despertar y Neonatología, incluyendo también la finalización del proceso en los despachos de registro.

Con esta medida de humanización se pretende reducir el estrés y la ansiedad de las futuras mamás antes del parto, así como acercar el personal del servicio a la ciudadanía. Este proyecto pertenece al Plan Persona de la Gerencia Regional de Salud (GRS), una iniciativa centrada en las necesidades y demandas de los pacientes y sus familiares.

La Gasbi ya ha llevado a cabo otras medidas de humanización como los platos creativos para los niños hospitalizados, que consiste en que el servicio de cocina del hospital ha comenzado a decorar los menús de manera atractiva para alegrar la estancia de los pacientes más jóvenes. Los cocineros de la Gasbi han dejado volar su imaginación creando platos como árboles de espaguetis, estrellas de croquetas, flores de membrillo, ratones de naranja y cestas de limón. También hay espacio para la fantasía con monstruos de queso que devoran tomates cherry o patatas cocidas con cara sobre un lecho de garbanzos.

Tras una breve reunión mantenida entre médicos y cocineros, el pediatra Miguel Ángel Arias ha declarado que «han sabido plasmar a la perfección nuestros deseos en cuanto a la humanización de los platos ofrecidos a los niños ingresados».

Además, desde la clínica berciana, actualmente se encuentran en proceso de grabación del Cole Tour, un vídeo para acercar el hospital a la población infantil.