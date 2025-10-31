El Festival del Botillo de Bembibre convoca los concursos de carteles y literario

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La concejalía de Cultura, Fiestas, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Bembibre ha convocado los concursos de carteles y literario del LIII Festival Internacional de Exaltación del Botillo, que se celebrará el 7 de febrero de 2026, con un único premio en cada categoría de 500 y 1.000 euros, respectivamente.

El concurso de carteles pretende incentivar la creación artística para mostrar la imagen oficial de la presente edición del Festival. Los participantes podrán enviar cuantas obras consideren oportunas de acuerdo con los criterios que establecen las bases en la página web del Festival. Asimismo, los concursantes tendrán a su disposición en la web el material descargable necesario, como logos y sellos institucionales. El premio del concurso de carteles será de 500 euros.

Por su parte, el veterano concurso literario, que forma parte de la historia del Festival del Botillo desde las primeras ediciones, premiará al ganador con 1.000 euros. Este certamen atrae cada año a un importante número de participantes procedentes de muy variados puntos de la geografía española.

El plazo de presentación estará abierto hasta el 12 de diciembre tanto para el concurso de carteles como para el concurso literario. Las bases completas de ambos concursos se encuentran a disposición de cualquier persona en la página web oficial del Festival Internacional de Exaltación del Botillo.

La concejalía de Cultura, Fiestas, Comercio y Turismo y el Patronato Municipal de Fiestas anima a los artistas, creadores y escritores, independientemente de su procedencia, a participar en estos concursos y contribuir al enriquecimiento cultural del Festival del Botillo.