40 alumnos de cuatro talleres de empleo acaban su formación en Ponferrada

Cuatro programas de formación y empleo relacionados con jardinería, soldadura, albañilería y cocina han finalizado en Ponferrada, con la participación de 40 alumnos, diez por curso. Estos, subvencionados por la Junta de Castilla y León con cerca de un millón de euros, han permitido adquirir competencias profesionales para facilitar la incorporación inmediata al mercado laboral.

El 31 de octubre se ha celebrado en el Ayuntamiento el acto de entrega de diplomas, presidido por el alcalde, Marco Morala, y el concejal responsable de la Escuela Taller, David Pacios, quienes han destacado el esfuerzo de los alumnos durante los nueve meses de formación y han anunciado próximas reuniones con empresas que buscan trabajadores.

Para 2026, Pacios ya ha solicitado a la Junta la continuidad de los programas, que este año convirtieron a Ponferrada en la ciudad que más cursos recibió tras Valladolid. Entre las actividades realizadas destaca el acondicionamiento de una parcela ajardinada en el barrio de La Rosaleda, la construcción de dos casetas en escuelas infantiles municipales, la mejora de la jardinería en la plaza de Bárcena del Bierzo y, en el curso de hostelería, la preparación diaria de 20 menús para personas desfavorecidas.