Fomento corta un tramo de la LE-716 en Vega de Espinareda

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de la Junta en León, a través del Servicio Territorial de Fomento, informa que se cortará el tráfico en la carretera de titularidad autonómica, LE-716 de Vega de Espinareda a Toreno, en el tramo de Vega de Espinareda hasta el cruce con LE-715 del kilómetro 0 al 6,5, a causa de la ejecución de las obras de renovación del firme de la vía. El corte del tráfico rodado comenzará el 3 de noviembre desde las 8.00 hasta las 18.30 del día 14 de noviembre.

En concreto, el tráfico estará cortado en el intervalo de Vega de Espinareda a Berlanga del Bierzo y en el tramo de Berlanga del Bierzo al cruce con la LE-715. Para resolver las necesidades del tráfico, se proponen los desvíos alternativos debidamente señalizados por las carreteras LE-711, LE-715 y el camino vecinal de Berlanga del Bierzo a LE-715.