Dos profesores bercianos son nombrados embajadores en tecnología por Canva

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los docentes bercianos David del Valle y Sandra Laguna han sido seleccionados por Canva para formar parte de su programa internacional de embajadores educativos, Canvassador. Ambos son los únicos representantes de León dentro de la comunidad de educadores de Castilla y León. David del Valle, maestro de infantil y primaria y creador de la cuenta @unpocomaestro, comparte experiencias, ideas y recursos que inspiran a otros docentes a innovar desde la creatividad.

Por su parte, Sandra Laguna, jefa de estudios del IES Bergidum Flavium de Cacabelos, impulsa el uso de herramientas digitales en secundaria, promoviendo una enseñanza visual y colaborativa, con su blog e Instagram @trabajosdecienciasssociales. El programa Canvassador reconoce a profesores que integran Canva de forma ejemplar en sus aulas y fomentan el uso creativo.