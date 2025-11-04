Diario de León

El ‘Ponferrada Health Challenge’ llega al Campus para conectar a estudiantes con empresas de la zona

Edificio del campus de la Universidad de León en Ponferrada.

Edificio del campus de la Universidad de León en Ponferrada.L. DE LA MATA

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

El Campus de Ponferrada pone a prueba los conocimientos de sus estudiantes y la capacidad de trabajar en equipo con la celebración del Ponferrada Health Challenge. Un evento que este viernes 7 de noviembre llega por primera vez a la capital berciana para conectar a los alumnos con el tejido empresarial de la zona.

Con más de 900 euros en premios, las organizaciones participantes, Asprona Bierzo, Bodegas y Vinos Gancedo y Clínica Dental San Remo, lanzarán retos reales a los participantes con el objetivo de que propongan soluciones innovadoras.

La actividad, que pretende impulsar la empleabilidad y la transferencia del conocimiento, está organizada por el Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de León en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada.

Dirigido preferentemente a estudiantes de áreas vinculadas a la nutrición y la salud que trabajar en grupos de tres o cuatro personas, el Ponferrada Health Challenge se celebrará entre las 15.00 y las 20.00 del viernes 7 de noviembre y tiene un número de plazas limitado a 40 participantes que deben inscribirse previamente antes del 5 de noviembre.

tracking