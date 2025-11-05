Llega el VIII Concurso de Acordeón Aris del Puerto

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El día 8, a partir de las 16.00 en la Sala Rio Selmo, se celebra el VIII Concurso de Acordeón Aris del Puerto, que celebra la música, el talento, y la pasión por el acordeón, con participantes de todas las edades, diferenciados en seis categorías individuales y dos de agrupaciones. Se repartirán 1.600 euros en premios, pero todos recibirán trofeo y discos de intérpretes de acordeón. Organizado por el Instituto de Estudios Bercianos, patrocinio de Ayuntamiento de Ponferrada y colaboración de la Asociación El Sámbano.