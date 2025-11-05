La Casa del Parque de Las Médulas hace una ruta al túnel de La Palombeira

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sábado 8 de noviembre a partir de las 10.15 horas se organiza una ruta guiada al túnel de La Palombeira y al caserío deshabitado y desfiladero de La Balouta, con el objetivo de disfrutar de algunos de los pocos lugares que se vieron menos afectados por el voraz incendio de agosto en el Monumento Natural. Además del origen ligado a la explotación aurífera y de su fauna y flora asociada, se reflexionará sobre la realidad actual del entorno, tan afectado por los últimos incendios del pasado verano.

El destino final será el túnel de La Palombeira, una impresionante galería parcialmente inundada, que se remonta al periodo en que la mina de oro era explotada. Se trata de una localización cargada de magia (quizás donde en el pasado se reunían las meigas para sus aquelarres), bastante sepultada en el olvido en medio de una tierra berciana que cuenta con otros muchos tesoros más conocidos por el público general. La actividad, de nueve kilómetros y con una dificultad entre media y baja, está dirigida a todo el público en general. Los niños deberán ir acompañados por adultos y ser mayores de 10 años. Además, hasta los 16 años su inscripción es gratuita. El punto de encuentro será la Casa del Parque en Carucedo. Para esta actividad, cuyo coste es de cinco euros por persona, se requiere inscripción previa en el teléfono 987420622 o enviando un correo a la dirección cp.lasmedulas@patrimonionatural.org indicando teléfono y nombre de los participantes. Se recomienda llevar botas de montaña, o calzado deportivo, ropa adecuada, agua y algo de comida.