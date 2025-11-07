Beca de la Uned de Ponferrada para investigación y promoción del acervo provincial

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La beca de investigación, promoción y divulgación del Patrimonio Cultural de León 2025/2026 Iepca-Uned es una iniciativa impulsada por la Uned en Ponferrada y la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local en colaboración con el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado (Iepca) que quiere colaborar en el desarrollo de proyectos patrimoniales entre los que se encuentra el denominado Máscaras, símbolos de identidad, que promueve el Iepca para profundizar en el acervo de León, de una forma integral.

Se dirige a estudiantes de la Uned en el último curso de grado, en estudios de posgrado o en cursos de formación permanente de Humanidades: Geografía e Historia, Historia del Arte, Antropología o Gestión del Patrimonio Cultural.

Dura desde el 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026 y el importe de la beca es de 500 euros mensuales durante ese periodo de tiempo. El plazo de presentación de solicitudes terminará el lunes 17 de noviembre de 2025 a las 14.00.