El PP denuncia una nueva redacción innecesaria del proyecto del parque de bomberos de Bembibre

El PP denuncia que la Diputación de León adjudica, por segunda vez, a la misma arquitecta la redacción del proyecto del parque de bomberos de Bembibre, con siete años de diferencia. Aprobó recientemente la adjudicación de la redacción del proyecto del futuro parque de bomberos de Bembibre a Raquel Santamaria Regueras por 52.030 euros.

Esta misma arquitecta trabajaba en la UTE que fue adjudicataria del lote II del concurso convocado en 2018 para la redacción de los proyectos de Bembibre, La Pola de Gordón y Valencia de Don Juan por un importe total de las tres instalaciones de 106.000 euros.

El argumento dado para volver a convocar un concurso para la redacción de los proyectos de los parques de Bembibre y La Pola es el «cambio de modelo» en la edificación, pese a que en Valencia de Don Juan está plenamente operativo desde marzo de 2023 y el anterior equipo de gobierno mantuvo el proyecto original sin modificar ni diseño ni estructura.