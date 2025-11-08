Páramo del Sil disfruta de su tradicional magosto

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Páramo del Sil está celebrando ayer y hoy la XVIII edición del Magosto y Mercado Tradicional, una fiesta declarada Manifestación de Interés Turístico Provincial, que se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos del otoño berciano. Es una propuesta que combina tradición, cultura, gastronomía y artesanía local.

La inauguración oficial tuvo lugar ayer a las 12.00, con presencia de autoridades locales y provinciales, siendo mantenedor al artista local José Peinada, que ha participado en todas las ediciones anteriores del evento, contando además con una exposición de sus obras durante estos días en el Edificio de Uso Social de la Plaza el Xixón.

El evento cuenta con una muestra de artesanía popular, junto a venta de productos de calidad cultivados y recolectados en el municipio. Ayer se realizó una comida popular seguida del esperado magosto, mientras que hoy a partir de las 11.00 abre sus puertas el mercado tradicional.