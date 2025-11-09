Prada estrena los tintos del año 2025 con la Fiesta del Vino Nuevo en el Palacio de Canedo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Por 21º año consecutivo, ayer llegó fiel a su cita con los amantes de los vinos la Fiesta del Vino Nuevo, en la que se descorcha el primer caldo de la bodega Prada y, uno de los primeros de España: el Prada Maceración.

El mantenedor y pregonero de esta edición fue Alfonso Fernández-Manso, catedrático de la Universidad de León y Doctor por las Universidades de Valladolid y Alicante. Berciano de adopción (en Labaniego tiene su guarida), donde ha desarrollado gran parte de su carrera docente en Ingeniería Agroforestal.

Tras al pregón, entró la música en acción, este año con LuGotti Sax (Luis Fernández, León 1983), que hizo las delicias del público con sus interpretaciones de saxo.

El Prada Maceración es un DO Bierzo con etiqueta de Vino de Villa, lo que garantiza que toda la uva proviene del término municipal de Canedo. Además, lleva la contraetiqueta de la Agricultura Ecológica. Como siempre, el rótulo recuerda a un árbol autóctono del Bierzo que forma parte del Bosque Didáctico de la Fundación Prada a Tope, en este caso le ha tocado al árbol del amor (cercis siliquastrum).