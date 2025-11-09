Bembibre se manifiesta en búsqueda de una sanidad de más calidad para todos

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Bajo la consigna ‘Algún día es mucho tiempo’ han salido a manifestarse en Bembibre, auspiciadas por la asociación comarcal OncoBierzo y con la unión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, unas 2.200 personas. La manifestación contó con representación política comarcal y provincial de partidos del ámbito ideológico de la izquierda. El acto reivindicativo partió de la plaza Santa Bárbara y pasó por la Avenida del Bierzo, la calle Quevedo, Paseo del Vaguillo, Rotonda del Vaguillo, calle Lope de Vega, calle Los Juncos, calle Pradoluengo y Avenida del Bierzo para volver a acabar en la plaza de Santa Bárbara.

Esta marcha en Bembibre se inscribe dentro de la propuesta de movilización general estatal para salvar la sanidad pública promovida por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que ha contado en el día de hoy con otras similares en Asturias o Calahorra (La Rioja).

Al finalizar la protesta, se ha procedido a leer un manifiesto en defensa de un pilar fundamental de la sociedad del bienestar: la sanidad pública, universal y gratuita. La salud como un derecho y no un privilegio. Dos miembros de OncoBierzo y otra tercera persona a título personal han sido los oradores. Exigen que la atención sanitaria sea accesible a todas las personas, sin exclusiones ni barreras económicas, sociales o administrativas.

El representante de OncoBierzo José Miguel Abraila cree que cualquier movimiento ciudadano tendrá repercusión y agradece el alto porcentaje de bembibrenses que han acudido a manifestarse. ‘’Los políticos deben darle una vuelta a la situación actual de la sanidad, porque el sistema tal y como está montado actualmente no funciona, no sé si es mejor competencias autonómicas, estatales o provinciales, pero solucionarlo es trabajo de los políticos’’.

Una idea sí que tiene Abraila para atraer médicos al Bierzo, donde muchos no optan a plaza porque la sociedad actual se está volviendo cada vez más urbanita y menos rural. ‘’Hay que incentivarles para que vengan. El Hospital no debe ser solo asistencial, sino también formativo y con una parte para investigación’’.

Hace pocas semanas, OncoBierzo se plantó en el Parlamento Europeo para llevar hasta Bruselas los problemas del hospital comarcal. ‘’Allí nos sentimos muy apoyados, y nos reunimos con todos los grupos de todo el espectro político’’. Con quien ya no se reunirán es con el consejero castellano y leonés de Sanidad, pues ‘’desistimos, porque lo hemos intentado muchas veces y nunca ha querido, no tiene sentido seguir dándose contra una pared’’.