La Diputación actúa de urgencia para liberar la carretera de Peñalba y hará el viaducto en 2026

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha respondido, este domingo, a las críticas lanzadas desde el Ayuntamiento de Ponferrada por la situación en la que se encuentra la carretera de acceso a Peñalba de Santiago tras el último derrumbamiento de la montaña que mantiene en jaque a esta pedanía ponferradina desde hace ya siete años. Courel no echa balones fuera y garantiza que el proyecto de viaducto sigue vigente y que la idea es ejecutarlo el próximo año. Antes, afirmó, resulta imposible por las condiciones del tiempo.

El presidente provincial explicó que la previsión era iniciar la obras de construcción de esa infraestructura este pasado verano, pero que la oleada de incendios forestales que sufrió el Bierzo obligó a posponer los planes. Aunque sin arriesgarse a dar plazos concretos, Álvarez Courel informó de que se está realizando una obra de urgencia para liberar cuanto antes un carril de la carretera y poder garantizar el paso de los vecinos. En todo caso, incidió en que esta situación no ha dejado aislado al pueblo en ningún momento, ya que existe el acceso por el Alto de la Cruz.