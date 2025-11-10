Ciuden organiza conciertos de jazz, blues y swing y teatro para los más pequeños

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha programado para esta semana varias actividades en las instalaciones de La Térmica Cultural y de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. En La Térmica Cultural, el sábado, 15 de noviembre, continúa el ciclo Del jazz al swing con varias actividades. A las 18.00 horas tendrá lugar el taller de baile Jive, a cargo de Belén Vasco, de Shake ´Em Up Madrid, en el vestíbulo de este centro cultural. A las 19.00 horas, en la cafetería, se celebrará el concierto de la banda internacional de rhythm & blues eléctrico The Groovy Four, un cuarteto con tintes de west coast y swing.

Posteriormente, y para cerrar la jornada, a las 20:45 horas, también en la cafetería, habrá una sesión de baile clandestino con DJ Lydia Atómica. Todas estas actividades son de entrada libre hasta completar aforo y no es necesaria inscripción previa.

El domingo, 16 de noviembre, a las 12:00 horas, tendrá lugar en el Auditorio Antracita la actividad para público infantil Cuentos viajeros, a cargo de Elfo Teatro. Se trata de un juego teatral en el que tres viajeros mostrarán tres cuentos en sus tres maletas. Esta actuación se enmarca en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Ciuden, para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

Por su parte, en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, el miércoles, 12 de noviembre, se celebrará, a las 19.00 horas, una nueva sesión del Taller de Meditación y Creatividad impartido por Reme Remedios. Se trata de un taller que combina meditaciones guiadas con diversas técnicas artísticas como el dibujo y la pintura.

Esta actividad se enmarca en el proyecto Seda (ciencia y arte en movimiento), que explora la intersección entre ciencia y arte en un fascinante viaje desde la cría de gusanos de seda hasta la expresión creativa colectiva. Es de carácter gratuito, con aforo limitado, por lo que es necesaria inscripción previa a través de la página web.

El sábado, 15 de noviembre, tendrá lugar a las 12:00 horas, una nueva actividad de Pequemuseo, bajo el título Manitas de otoño, que propone actividades para explorar y tocar el otoño con los sentidos. Está destinado a un público familiar, de carácter gratuito, con un coste de cuatro euros para los adultos que acompañen a los menores.

Por otro lado, el domingo, 16 de noviembre, se desarrollará una nueva actividad de La Nave de Turbinas: Escape Room en el Museo de la Energía, donde se combina intriga y misterio, siguiendo una serie de pistas que los participantes tendrán que resolver. Tendrá lugar en cuatro pases, a las 11.00, a las 12.00, a las 13.00 y a las 14.00 horas. Esta propuesta está dirigida a mayores de ocho años y tiene un coste de 10 euros.

También el domingo, 16 de noviembre, tendrá lugar Noviembre en el huerto, otra actividad destinada al público infantil a partir de los seis años, que plantea cosechar los últimos cultivos antes de la llegada del frío. La actividad tiene un coste de cuatro euros. Para la actividad de Pequeaventura, para el Escape Room y para Noviembre en el huerto, las inscripciones se pueden realizar a través de la página de La Fábrica de Luz.