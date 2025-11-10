Las Asociaciones provinciales de Amigos del Camino de Santiago valorizan el Bierzo

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en el Bierzo y Astorga organizan para el 16 de noviembre una caminata que llevará a los participantes a recorrer la etapa entre Ponferrada y Villafranca del Bierzo, donde tendrán la oportunidad de descubrir curiosidades sobre los puntos jacobeos de interés entre estas dos localidades.

Habrá paradas en Cacabelos y en Villafranca, donde se ofrecerá un tentempié y habrá un vehículo de apoyo y un autobús con paradas intermedias para los que solo deseen caminar un tramo de la etapa. Esta cita se incluye en el programa de ambas asociaciones para recorrer las etapas leonesas del Camino de Santiago en 2025.

Magosto en Cacabelos de los de León

Mientras, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en León disfrutó el pasado 9 de noviembre de un tradicional magosto berciano, en La Moncloa de San Lázaro, sita en la localidad de Cacabelos. Anteriormente habían visitado las iglesias del pueblo y el Castro Bergidum.