Hacer el Camino de Santiago te hace más feliz, según un estudio de la Universidad de Maribor (Eslovenia)

Un peregrino recorre el Camino de Santiago a su paso por León, una de las etapas más emblemáticas de la ruta jacobea.Getty Images

Recorrer el Camino de Santiago no solo transforma el cuerpo: también mejora el ánimo, fortalece las relaciones personales y ayuda a reducir el estrés. Lo que antes era una prueba de expiación, hoy se ha convertido en un camino de búsqueda interior y descanso mental. Y ahora, la ciencia confirma lo que los caminantes actuales repiten al llegar a la plaza del Obradoiro: el Camino cura más de lo que castiga.

Así lo sugiere un estudio de la Universidad de Maribor (Eslovenia), publicado en el 'International Journal of Transpersonal Studies', que analizó los efectos psicológicos de la peregrinación entre cientos de caminantes de distintas nacionalidades.

Menos estrés, más conexión

Los investigadores eslovenos recopilaron testimonios y datos de más de 400 peregrinos y concluyeron que el Camino actúa como una experiencia profundamente transformadora: aumenta la sensación de bienestar, la autoestima y el equilibrio emocional, además de generar un fuerte sentimiento de conexión con otras personas.

El 70 % de los participantes declaró haber experimentado una mejora en sus relaciones personales tras completar la ruta.

"Caminar durante días, compartir esfuerzos y silencio, crea vínculos humanos difíciles de replicar en la vida cotidiana", explica el informe.

La ciencia lo confirma: los beneficios psicológicos del Camino

El estudio de la Universidad de Maribor no es el único que apunta en esta dirección. En los últimos años, distintas investigaciones internacionales han coincidido en que recorrer el Camino de Santiago tiene efectos medibles sobre el bienestar psicológico y las relaciones personales.

Un equipo de investigadores internacionales publicó en 2023, en la revista 'International Journal of Environmental Research and Public Health', que caminar el Camino mejora la satisfacción vital y fortalece los lazos familiares, al fomentar la comunicación y la cooperación entre los peregrinos.

Del mismo modo, otra investigación ('The Effects of the Pilgrimage to Santiago de Compostela on Mental Health and Well-being', 2021) concluyó que la peregrinación reduce la angustia emocional y la percepción de estrés, contribuyendo a un mayor equilibrio emocional y a una sensación general de bienestar.

También en el International Journal of Environmental Research and Public Health, el artículo 'The Camino de Santiago as a Spiritual Journey' (2024) señala que la ruta promueve un sentimiento de propósito y plenitud vital, factores directamente asociados con la felicidad.

Incluso una revisión sistemática sobre caminatas de larga distancia, publicada en 2021, confirma que este tipo de experiencias disminuyen el estrés y la ansiedad gracias a la combinación de ejercicio físico, naturaleza y desconexión digital.

Más allá del valor espiritual o deportivo, la evidencia científica comienza a demostrar lo que muchos peregrinos ya intuían: hacer el Camino de Santiago te hace más feliz.

Y León, con su hospitalidad y su historia, sigue siendo uno de los lugares donde esa transformación empieza a hacerse realidad.