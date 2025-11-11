Unas 150 personas se subirán al Teatro Bergidum en un espectáculo tradicional a favor del IEB

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La música, la danza y el baile tradicional se darán cita en el espectáculo “Una tarde de bureo”, a favor del Instituto de Estudios Bercianos (IEB), que contará con la participación de unas 150 personas pertenecientes a una docena de agrupaciones. El evento se celebrará el sábado 22 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Bergidum.

El hilo conductor del espectáculo serán las estaciones y los meses del año, a través de los cuales se ofrecerá, durante una hora y media, una muestra del folclore y las tradiciones bercianas, reflejando diferentes actividades propias del Bierzo. Así, en el escenario ponferradino se podrán disfrutar las danzas de Fornela, el pasodoble, las gaitas o la pandereta.

El precio de esta pionera propuesta es de 7,50 euros. “Las cosas que se hacen con ilusión y cariño siempre salen bien”, indicó la presidenta del IEB, Mar Palacio.

Por otra parte, el Instituto organiza para este sábado 15 de noviembre el magosto de Carracedelo, dentro de la Feria de Biocastanea. El acto, que comenzará a las 19.00 horas, servirá además como hermanamiento con el Instituto de Estudios Valdeorreses y contará con el pregón de Antolín de Cela.

En el marco de este hermanamiento con el instituto valdeorrés, también se celebrará una conferencia el 13 de diciembre sobre lo que une al Bierzo y a dicha zona gallega. Del mismo modo, se llevará a cabo una jornada el 31 de enero en La Piela, destinada a poner en valor los lazos culturales entre ambos territorios.

Situación IEB

Mar Palacio aprovechó la ocasión para detallar el estado de las cuentas del IEB. En este sentido, precisó que, tras dos años al frente del Instituto, “la deuda está saldada”, en referencia a los 85.000 euros de deuda que encontraron en noviembre de 2023 y a la subvención de 35.000 euros que la Junta de Castilla y León les reclamaba justificar. “Gracias al esfuerzo de mucha gente y también de las administraciones que nos han ayudado”, matizó la presidenta.

Del mismo modo, Palacio destacó que el IEB “se ha visto por parte de los socios como algo indispensable e insustituible”.

Por último, recordó que el 14 de diciembre finaliza el plazo para la presentación de candidaturas, el 15 de diciembre se celebrará la Asamblea General Extraordinaria, y el 14 de enero se procederá a la elección de la nueva Junta Directiva.