Ponferrada conmemora el Día Mundial de la Diabetes con dos actos

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Ayuntamiento de Ponferrada y la Clínica de nutrición y psicología Come con Cabeza, junto con la Fundación Bas Van de Goor y la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo organizan dos actividades el 13 y 14 de noviembre, dentro del marco del programa Camino para cambiar la diabetes 2026.

El 13 de noviembre a las 16.15 habrá una ruta guiada circular de 5,5 km con salida y regreso a la plaza del Ayuntamiento. El recorrido, de dificultad moderada, está diseñado para que puedan participar personas de todas las edades y niveles de forma física.

El objetivo es, en palabras de Alexandra Rivas, concejala de Bienestar Social de Ponferrada “promover la actividad física como herramienta de prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y otras patologías asociadas al estilo de vida, como hipercolesterolemia, obesidad o síndrome metabólico, así como fomentar la convivencia entre personas interesadas en mejorar su salud”. Tal y como reza el lema de la marcha, “no hay medicina más poderosa ni más económica que el ejercicio físico.”

El 14 de noviembre, de 10.00 a 14.00, se instalará una mesa de salud frente al Ayuntamiento. Se podrán realizar mediciones gratuitas de glucosa, tensión arterial y peso, además de recibir consejos personalizados sobre nutrición, ejercicio y prevención.