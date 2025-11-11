Cuarenta años y 80 cuentos con la diabetes en La Bañeza

Hace cuarenta años no había medidores de glucosa. Pero había gente sensible para que la diabetes fuera conocida y las personas que la sufren aprendieran a cuidarse. En el Círculo Mercantil Bañezano, el corazón de una ciudad siempre emprendedora, nació la primera asociación dedicada a las personas con diabetes en la provincia, Adelba, el primer 'sensor social' de la diabetes en León.

Ramón Marcos junto con otros dos «chicos» diabéticos fueron el germen. «Al principio fue muy difícil, estuvimos un año solos», comenta a sus 82 años —60 con diabetes— el bañezano que se convertiría en presidente de la asociación. «Mi mujer me empujó y me dijo que adelante», recuerda. Ramón, Luisa Mari (Luga), Fleminio, Luis, Pepe y Mercedes, Eugenio e Irene... fueron algunas de aquellas personas pioneras que iniciaron «una actividad imparable de cultura y conferencias relacionadas con la salud y el bienestar de los diabéticos y público en general», como apunta Charo Martínez, la presidenta actual.

«Llegué a la asociación unos tres años después de su fundación. Desde el momento en que supe que ayudaban a las personas recién diagnosticadas con diabetes, me sentí muy arropada» ante un cambio en «mi vida que me causaba tristeza y desasosiego», confiesa.

Charo se implicó desde el primer momento. «Era la que enseñaba a los niños y jóvenes a manejar los medidores de glucosa que eran una novedad en aquellos momentos», recuerda.

Los primeros campamentos para niños con diabetes o los talleres de marionetas sirvieron para educar desde la infancia y derribar estigmas. «No ocultes tu diabetes», con guión de una niña de la asociación, era el título de la obra con la que viajaron a León y a pueblos como Jiménez de Jamuz y a residencias de mayores con mucho éxito.

Charo Martínez se integró en la junta directiva como secretaria con Luisa María Luengo de presidenta. Juntas redactaron los nuevos estatutos y empezaron a organizar excursiones y cursos de formación con el apoyo de la Diputación. Con las salidas por la provincia han tenido la oportunidad de conocer «los maravillosos pueblos de León» y la rica gastronomía. De aquellas sobremesas surgieron recetarios para personas con diabetes.

La nómina de profesionales de la salud que han colaborado con Adelba es muy larga. La primera conferencia la dio, en 1986, el doctor Isidoro Cano Rodríguez, el endocrino «de cabecera». Su presencia dio un gran impulso a la asociación, apostilla, al igual que el apoyo de un enfermero local, Pepe el Morenín que trabajabaja en Madrid. Luego se unió la enfermería local. «Fue una experiencia muy buena».

El doctor Gustavo Santos aportó mucho en alimentación y salud. Especialistas en Cirugía Vascular como los doctores Fernando Vaquero Morillo y Jorge Luis García Vázquez; en Medicina Familiar han tenido a Serafín de Abajo y José María Casado; en Oftalmología a Santiago Pérez Villar y Amancia Mateos Hernández; en Pediatría María Soledad Prieto Espuñes; en enfermedad celíaca, Julia María Cabo del Riego; en tecnología de los alimentos, Isabel Yagüe Lobo; en Nutrición y Dietética, Elena Pérez Rueda; en Bioquímica y Nutrición, Laura González Barbero.

Se han implicado y colaborado con Adelba profesionales de la farmacia, como Manuel García Calvo o el experto en Botánica y Bioquímica, Manuel Durruti Cubría; sin olvidar a las podólogas Emilia Martínez y Sofía Fernández; a Juan José García Vélez y Marián Fuertes San Martín en Psicología; Epigmenio Fernández Martínez, Miriam Carbajo Martínez y María Jesús Cuadrillero Pasalobos, en Enfermería. Gabriel Alegre les introdujo en la agricultura ecológica y Cecilia Pozuelo en Herboristería. Marisol San Martín ilustró sobre los cuidados de la piel y Sonia Fuertes en cuidado y tratamiento de la boca.

Hace cuatro décadas, Adelba fue el ‘sensor’ social para cuidar a las personas con diabetes cuando no existían los medidores de glucosa

A raíz de caer enferma la anterior presidenta, Charo Martínez asume el cargo. «Lo hemos pasado muy bien. Hemos asesorado y apoyado a los recién diagnosticados y hemos aprendido muchísimo de las conferencias y charlas de profesionales de la medicina y el cuidado de la salud», relata.

La labor cultural ha sido un eje fundamental en estas cuatro décadas, hasta el punto de que Adelba fue pionera en recuperar el ramo de Navidad en La Bañeza, en la sede de la asociación donde cada año se renueva y es un atractivo para la ciudad. En el ámbito deportivo destacan a los montañeros Susana Ruiz Mostazo y Emilio Valdés y a Paco Gómez (baloncesto). Y en el ámbito cultural Alicia Valmaseda y el padre Eutimio Martino abrieron brecha.

Porque no se trata solo de hablar de la enfermedad, sino también de hacer comunidad con cultura. Los filandones fueron otro de sus platos fuertes cuando aún no tenían el renombre actual.

La cultura también es insulina. Y como tal, Aldeba ha querido celebrar sus cuarenta años sin cuento disfrutando del «poder curativo de los cuentos». El médico y escritor Manuel Cortés Blanco imparte esta tarde la conferencia «La vuelta al mundo en casi ochenta cuentos», a las 20.00 horas, en la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras.

«Tengo la esperanza de que el futuro próximo se llegue a la curación de la diabetes y de sus posibles complicaciones», apunta. Para ello, «la investigación tiene que ser protegida a todos los niveles, ya que es invertir en salud. Siempre saldrá más barato prevenir», apostilla la presidenta. Charo Martínez seguirá en la presidencia, después de veinte años, «hasta que surja un relevo» o «hasta que el cuerpo aguante», matiza.

Cuarenta años después, el panorama ha cambiado mucho. «El amigo más fiel que tenemos es el sensor que nos dice la insulina que tenemos y la que necesitamos», señala Ramón Marcos. Los agradecimientos de Adelba se extienden a la Fundación Conrado Blanco, en particular a Luisa Arias, y, cómo no, al Ayuntamiento de La Bañeza que cede el centro cultural Tierras Bañezanas donde todos los miércoles atienden a los socios. Son medio centenar y están de enhorabuena.