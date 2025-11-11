Ya hay entradas para el I Festival de Exaltación de los Productos de Calidad del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ya se pueden adquirir las entradas para el I Festival de Exaltación de los Productos de Calidad del Bierzo, que tendrá lugar el próximo día 22 de noviembre, a partir de las 21.00, en Casino La Tertulia de Ponferrada.

Amparados bajo los ocho sellos de calidad del Bierzo, con la colaboración del Ayuntamiento y la organización surgida del hermanamiento de las asociaciones de comercio #elcentromola y la asociación cultural y deportiva Casino Club Naútico La Tertulia, la participación y degustación tendrá un coste de 45,90 euros, con presencia en los actos de imposición de capa al padrino del evento.

Habrá una actuación en acústico del artista berciano Pavlenha y un fin de fiesta de la mano del DJ Marc Arroyo. Se pretende llevar a cabo un evento que hace Bierzo, une a los bercianos y sus bondades desde diferentes ámbitos pero con un denominador común, poner en valor la excelencia de cuanto se hace en la comarca, apuntalando el presente y ojalá el futuro de la próximas generaciones.