El IES Fuentesnuevas de Ponferrada logra 50.000 € de la Junta para Especialización Inteligente

El IES Fuentesnuevas ha sido seleccionado por la Junta de Castilla y León junto a otros tres centros de la comunidad en su Estrategia de Especialización Inteligente. Los otros tres seleccionados son el CIFP Río Tormes (Salamanca), el CIFP Pico Frentes (Soria) y el IES Río Duero (Zamora). Todos ellos recibirán 50.000 euros cada uno para el desarrollo de sus proyectos.

Esta estrategia de la Junta se enmarca dentro de la política educativa de la comunidad que tiene el objetivo de impulsar la innovación aplicada a la Formación Profesional. En el caso del IES Fuentesnuevas el proyecto seleccionado es el de Viticultura inteligente e innovación tecnológica, que pretende desarrollar un espacio de vitivinicultura inteligente que integre sensorización ambiental, teledetección con drones y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones agronómicas, optimizar el riego, la maduración y la sanidad vegetal, y fortalecer la sostenibilidad y competitividad del sector vitivinícola.

El IES Fuentesnuevas ha sido escogido «por su experiencia, trayectoria y capacidad técnica» tal y como reconoce expresamente la propia Junta y supone un fuerte espaldarazo para el nuevo ciclo de formación profesional de vitivinicultura que el IES Fuentesnuevas ha comenzado a impartir este mismo curso 2025/26. Con este proyecto se logrará la creación de un espacio de vitivinicultura inteligente plenamente operativo, dotado de sistemas de sensorización, teledetección y análisis de datos que permitan una gestión avanzada y sostenible del viñedo, que actúe como un centro de formación especializada, experimentación agronómica y transferencia tecnológica al sector vitivinícola y agroalimentario de la región.