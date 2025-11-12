Fabero honra a los mineros en el 41º aniversario de la catástrofe que dejó ocho fallecidos

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Fabero, junto con la Asociación de Mineros de la Cuenca Fabero-Sil hará una ofrenda floral, el próximo día 19 de noviembre a las 12.00 horas, en el memorial minero del Grupo Río. Este homenaje se hace coincidiendo con el cuadragésimo primer aniversario del accidente mortal más grave ocurrido en la cuenca faberense, que costó la vida de ocho personas, aunque también quiere recordar al resto de mineros fallecidos a lo largo de los años.