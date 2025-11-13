El Munic de Carracedelo adelanta la Navidad con su encendido de luces

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Del 14 al 16 de noviembre, el recinto del Museo Munic de Carracedelo se llena de magia, historias y emoción con una programación especial de fin de semana pensada para disfrutar en familia. Actividades para todos los públicos, talleres, cuentacuentos, visitas comentadas y el esperado encendido de luces de Navidad convertirán estos días en el mejor preludio de la temporada festiva.

El momento más esperado del fin de semana será este viernes 14 a las 19.00 horas, con el gran encendido de luces, que marcará el inicio oficial de la temporada navideña. Una cita para compartir en familia y dejarse contagiar por la magia de la Navidad. Además, el espíritu navideño se complemente con un encantador mercadillo Winter Book & Gift Market repleto de libros, regalos, detalles únicos y ambiente festivo. Una oportunidad perfecta para comenzar las compras de Navidad y descubrir propuestas originales y artesanales.

Habrá un horario especial de apertura, con viernes y sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Mientras que el domingo el horario matutino se retrasa en una hora y el vespertino se mantiene. Los más pequeños (y los no tanto podrán disfrutar de divertidas sesiones de cuentacuentos inspiradas en clásicos del cine y la literatura: Wonka y la fábrica de chocolate el sábado a las 11.30 horas y el domingo en el mismo horario; y Pesadilla antes de Navidad el sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 12.30, 17.00 y 18.00 horas.

Se pueden descubrir todos los secretos del espacio con las visitas guiadas programadas a lo largo del fin de semana en gran variedad de horarios del viernes tarde y sábado y domingo a lo largo de todo el día. Además, la experiencia inmersiva para adultos amantes del misterio y el teatro El Barbero Diabólico de la Calle Fleet. Por último, a las 17.00 horas del 14 de noviembre, el taller familiar Wonka y la fábrica de chocolate pondrá el toque creativo y dulce al fin de semana. Todo para lograr un fin de semana lleno de historias, luces, música y espíritu navideño.