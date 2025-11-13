La artista mexicana Fabiola Naya recala en el campus de la ULE en Ponferrada con ‘Inefable’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

¿Son nuestros sentidos capaces de captar los fenómenos que nos rodean? Porque quizá la realidad sea un proceso dinámico, un flujo continuo de energía en el que cada partícula porta la información del universo entero. Esta fascinante posibilidad es el origen de Inefable, la exposición de la artista mexicana Fabiola Naya que desde el 13 de noviembre y hasta el 12 de diciembre podrá disfrutarse en la sala de exposiciones del campus de Ponferrada.

Artista científica o de base científica, Naya, formada en el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, explora en sus obras cómo las formas y objetos que percibimos como separados en un tiempo lineal, serían una abstracción interpretada por un observador no localizado, que trasciende los límites espacio temporales.

Inefable es, tras la exposición del artista leonés Juan Rafael, la segunda muestra de esta temporada en el Campus de Ponferrada y a su inauguración han asistido la vicerrectora, Pilar Marqués, y el director del área de Cultura de la ULE, Iván Rega. Ambos han destacado la calidad estética y la profundidad de las obras de Naya y han recalcado la importancia que tiene para la ULE dar cabida y ser escaparate de artistas que sean capaces de interpelar al espectador sobre su relación con el mundo y su papel en el mismo.

“Esta exposición es el resultado de una colaboración institucional con la Universidad de Oviedo y viene a cubrir un vacío cultural que creemos que existe en la provincia con respecto al arte contemporáneo iberoamericano”, ha explicado Rega.

A través de citas de diversos personajes, las obras, de gran y pequeño formato, invitan a los visitantes a ser conscientes del flujo de la información como energía, a abrazar la plenitud del momento presente, a experimentar la profunda intimidad del cosmos que nos rodea, y a constatar el maravilloso enigma de que la realidad más profunda es incognoscible y, por tanto, en última instancia, inefable. Marqués ha animado no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad berciana, a acercarse a contemplar una exposición que podrá visitarse de forma gratuita, de lunes a viernes y en horario de 10.00 a 19.00 horas hasta el próximo 12 de diciembre.