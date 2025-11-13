La coral El Bierzo Canta actúa el sábado 15 de noviembre en el Castillo de Ponferrada
La recaudación se donará al Comedor Social San Genadio
La coral El Bierzo Canta ofrece el sábado 15 de noviembre un concierto en honor a Santa Cecilia, para celebrar el día de la patrona de la música. El evento coral tendrá lugar en la bodega del Castillo de los Templarios de Ponferrada a las 19.00 horas.
Las entradas tienen un precio de cinco euros y pueden adquirirse en los siguientes puntos de la ciudad: cafetería Veracruz, cafetería Acuario, cafetería La Lechera, Instituto de Estudios Bercianos y V&P Decoración. La recaudación se donará al Comedor Social San Genadio.
El concierto contará con un sorprendente y variado programa que incluirá obras de polifonía clásica, un relevante apartado dedicado a la música popular, tanto berciana como de otros lugares de la geografía española, y música coral actual, entre las que destacan obras y armonizaciones de Ariel Ramírez, Noel Estrada, C. Esbrí, Alberto Favero, Rey Rivero y Manuel Alejandre, director de la formación. Está patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada y por Leomotor-Renault.