La coral El Bierzo Canta actúa el sábado 15 de noviembre en el Castillo de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La coral El Bierzo Canta ofrece el sábado 15 de noviembre un concierto en honor a Santa Cecilia, para celebrar el día de la patrona de la música. El evento coral tendrá lugar en la bodega del Castillo de los Templarios de Ponferrada a las 19.00 horas.

Las entradas tienen un precio de cinco euros y pueden adquirirse en los siguientes puntos de la ciudad: cafetería Veracruz, cafetería Acuario, cafetería La Lechera, Instituto de Estudios Bercianos y V&P Decoración. La recaudación se donará al Comedor Social San Genadio.

El concierto contará con un sorprendente y variado programa que incluirá obras de polifonía clásica, un relevante apartado dedicado a la música popular, tanto berciana como de otros lugares de la geografía española, y música coral actual, entre las que destacan obras y armonizaciones de Ariel Ramírez, Noel Estrada, C. Esbrí, Alberto Favero, Rey Rivero y Manuel Alejandre, director de la formación. Está patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada y por Leomotor-Renault.