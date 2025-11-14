Ponferrada se vuelca con los niños la próxima semana, con la campaña ‘Crece Conmigo’

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo día 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Para ello, desde la concejalía de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Ponferrada han organizado una semana bastante intensa llena de actividades, que ya comienzan el próximo lunes 17 de noviembre. Alexandra Rivas, concejala de ese ámbito, se ha encargado de presentar esta campaña, bajo el lema ''Crece Conmigo''.

''Es importante la difusión, nos gusta llenar las salas. La finalidad es informar, divulgar sobre los derechos de la infancia. Al final es importante saber cuales son todos sus derechos. Este tipo de acciones se hace dos veces al año, en verano y ahora. Sobre todo lo que buscamos es que las familias pasen ratos juntas. Ahora tanto padres como madres trabajan fuera de casa y es complicado conciliar y que estén juntos muchas horas del día. Con esta semana, se pretende que pasen mas tiempo juntos'', cuenta Rivas.

La edil asegura que es ''no solo educar, que es importante, es también dar amor y cariño a esos niños, pasar rato juntos, ocio y divertirse. Además es una forma para conocerse entre ellos mismos. Como no podía ser de otra manera, hemos querido contar con los centros educativos, que hacen una labor súper importante. Me consta que ellos también harán actividades relacionadas''.

Respecto a las actividades, el lunes 17 y el martes 18 habrá cine familiar con dos películas: Padre no hay mas que uno 5 y el film de animación El Gran Premio: A todo Gas. Será en los Cines La Dehesa a las 17.30 horas, y con un precio de 2,50 euros. Las entradas están ya disponibles desde hoy.

El miércoles 19 a las 18.30 horas, en la Casa de la Cultura se llevará a cabo la charla Crecer con cabeza, cómo crear hábitos saludables en la infancia que duren toda la vida. Impartida por María Emma Gómez Crespo, dietista nutricionista, y David José Durán Román, psicólogo, ambos profesionales de la clínica Come con cabeza. ''Este tipo de charlas nos las piden desde institutos y colegios. Comer con cabeza es importante, ya que los pequeños a veces en los recreos no comen muy saludable'', avala la concejala.

El acto estrella está programado para el jueves 20, con la presentación del espectáculo infantil de marionetas ¿A qué sabe la luna?. Es una preciosa fábula que enseña la importancia de la diversidad, amistad y cooperación para lograr un objetivo común. Será en el salón de actos Casa de la Cultura a las 18.00 horas. Es gratuito pero se necesita invitación, que estarán disponibles a partir del día 17 de 9.00 a 14.00 horas en la sede de la Concejalía. ''Suelen volar en cuestión de minutos'', advierten desde el Ayuntamiento.

Asimismo, desde el lunes 17 hasta el viernes 21, se proyectará ciclo de cortometrajes por los derechos de la infancia, para alumnos de 5º y 6º de Primaria en la Casa de la Cultura a las 11.00 horas.

''Esperamos que asista mucha gente. Intentaremos dar toda la difusión posible. Ojalá sea un llenazo y un éxito. Participan 12 colegios, unos 800 niños. Otros años el balance ha sido positivo. En verano, en las actividades en los parques, participaron un montón de familias. Es una semana bastante importante. De año a año es más conocida y la gente ya va preguntando sobre qué actos y actividades habrá. Se nota que a la ciudadanía le interesa bastante'', finaliza Alexandra Rivas.