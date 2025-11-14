El campo de trabajo de Fabero es promovido como lugar de memoria democrática

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación La Peñina, dedicada a la investigación y difusión de la memoria democrática, ha promovido ante la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática la declaración del antiguo Destacamento Penal Los Barracones de Fabero como lugar de memoria democrática, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Fabero.

El campo de trabajo de Fabero fue creado en 1939 en las explotaciones mineras de Maximino Moro, y funcionó hasta 1947. Dependía de la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros y del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Centenares de presos trabajaron en condiciones infrahumanas, sin descanso y bajo la custodia de la Guardia Civil, en beneficio de compañías privadas.

El dossier histórico que respalda el expediente de incoación documenta con detalle los aspectos históricos, sociales y humanos del penal. Describe las duras condiciones de vida y trabajo, con jornadas que podían alcanzar las dieciséis horas, frío, hambre y enfermedades, así como el carácter esclavo de un sistema que sirvió de base a la expansión minera de la posguerra. Recoge también los episodios de resistencia y solidaridad, entre ellos la fuga de varios reclusos en 1942, protagonizada por la guerrilla de los Fornelos, y los testimonios directos de antiguos presos y vecinos que, con su memoria, han mantenido vivos los hechos. El texto subraya además el valor educativo y simbólico del lugar, hoy integrado en el Camino de la Memoria, visitado cada año por alumnado y asociaciones que rinden homenaje a las víctimas del franquismo y del trabajo forzado.

El expediente va acompañado de imágenes, planos, sellos, fichas de presos, evidencias extraídas de las memorias del Patronato Central para la Redención de Penas, partes médicos de defunción en el propio campo, peticiones de ropa para el duro invierno de 1947, causas judiciales y testimonios personales, además de ejemplos que muestran cómo el espacio se ha convertido en un lugar de memoria viva, vinculado a la docencia y al reconocimiento histórico.

La solicitud se apoya en una amplia base documental procedente del Archivo Municipal de Fabero, el Archivo Histórico Provincial de León y el Archivo Militar de Ferrol, entre otros, junto con estudios académicos, bibliografía y fuentes orales.

El campo de Fabero fue el mayor destacamento penal de la provincia y constituye un ejemplo paradigmático de cómo la represión política se unió a la explotación económica durante la posguerra franquista. Su conservación y reconocimiento público son esenciales para avanzar en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

«El campo de Fabero cumple los criterios de la Ley de Memoria Democrática: espacio de represión franquista y trabajo esclavo, con valor histórico, social y educativo, y con memoria viva en la comunidad local», señala La Peñina.

Con esta iniciativa, Fabero aspira a incorporarse al Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de España, preservando uno de los testimonios más significativos del trabajo forzado en la comarca de El Bierzo y en la historia contemporánea de Castilla y León, con el respaldo de investigaciones e investigadores solventes en la materia.