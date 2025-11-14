Sentencia absolutoria para Alfredo de Arriba, el fallecido alcalde de Barjas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León ha finalizado el procedimiento incoado en su momento contra el fallecido alcalde de Barjas, Alfredo de Arriba, y la secretaria municipal, M. E. G. S., dictando la absolución de esta última del delito de prevaricación administrativa del que se les acusaba a ambos.

Cabe señalar que, en el caso de Alfredo de Arriba, dicha causa se había archivado a raíz de su fallecimiento. Pero ahora, se cierra un proceso en el que los dos implicados siempre se declararon inocentes. De esta manera, su nombre queda limpio, sin dudas de posibles manchas durante sus años de gestión.

Alfredo de Arriba falleció el pasado 30 de marzo, a los 66 años, convertido en una figura de referencia del socialismo y del municipalismo, ya que fue uno de los alcaldes más veteranos de la comarca y de la provincia, ostentando el cargo desde el año 1983 y hasta su deceso. También formó parte del Consejo Comarcal del Bierzo, en el ámbito de Medio Ambiente y Servicios Sociales.