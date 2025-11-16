El grupo berciano Mazu debuta con su primer sencillo de pop rock

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El talento berciano continúa brillando en todas sus vertientes, y la música no podía ser menos. Mazu, el grupo formado por Marta, Jorge, Mario y el «otro» Jorge, irrumpe en la escena con su primer EP, ‘Me intoxiqué’, un trabajo que definen como su carta de presentación al mundo.

Un proyecto nacido en el Bierzo, aunque con raíces también en la vecina Valdeorras, por uno de sus componentes que procede del Barco.

Sus canciones, influenciadas por el pop rock de la década de los 2000 y referentes como Pereza, Amaral o Fito y los Fitipaldis, entre otros, buscan conectar con el público desde la emoción y la autenticidad. Son cinco temas compuestos por ellos mismos, cada uno nacido de «una idea melódica», tal y como explica Marta, y que finalmente se convierta «en algo con la aportación de cada uno de nosotros». Entre ellos destaca «Whisky Cowboy», una canción que empezó a tomar forma en Lisboa mientras actuaban en una boda y que incluso les llevó a aparecer en Vogue España. El EP está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube.

Si algo distingue a Mazu es su energía sobre el escenario. Ya con su antigua formación, Los RockKens, lograron construir una identidad propia y hacerse habituales en todo tipo de eventos de la comarca berciana. A día de hoy, compaginan la continuidad de aquel proyecto con la evolución de Mazu, cuidando cada paso y cada inversión.

Presentación

Y es que la banda se consolida como una propuesta emergente en el panorama nacional, especialmente tras su participación en el concurso de bandas del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), donde fue el estreno de su trabajo discográfico con ritmos y letras pop rock.

También en Ponferrada siguen sumando logros, como el exitoso concierto que ofrecieron durante las pasadas fiestas de La Encina.

Mientras su trayectoria musical continúa creciendo, estos jóvenes bercianos siguen formándose en distintas áreas, demostrando que talento, trabajo y pasión pueden caminar de la mano.