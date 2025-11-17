Las once huellas que cuentan la historia de la acera del Bergidum

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La acera del Teatro Bergidum de Ponferrada sigue incorporando huellas de personalidades del mundo del arte y de la cultura. La semana pasada, la dramaturga vallisoletana Lucía Miranda, artífice de la propuesta teatral ‘Caperucita en Manhattan’, se sumaba a las historas de la decena de artistas que han plasmado sus manos en la acera de este teatro berciano

Tal y como recuerda el director del Bergidum, Miguel Ángel Varela, esta iniciativa comenzó a organizarse desde el teatro en 2016 y consiste en que «personas o colectivos escénicos con méritos demostrados y especialmente vinculados a la trayectoria del espacio ponferradino dejen su huella con las manos grabadas en una baldosa de la acera del teatro».

El cantautor Amancio Prada abrió esta propuesta en octubre de 2016 y, ese mismo año, el actor José Sacristán dejaba también su seña en el mes de diciembre. Durante estos nueve años se ha ido ampliando la colección: la formación teatral Conde Gatón se sumaba en junio de 2017, seguida de artistas como Rafael Álvarez «El Brujo» (diciembre de 2017) o la directora Laila Ripoll (marzo de 2018).

La lista de personalidades del mundo de la cultura que han dejado en Ponferrada un trozo de ellos se completa con Miguel Rellán (octubre de 2019), Verónica Forqué (marzo de 2020), Juan Margallo y Petra Martínez (octubre de 2021), Carlos Núñez (diciembre de 2021) y el actor Javier Gutiérrez (marzo de 2023).

Varela también explica que, para la puesta en marcha de esta iniciativa, tuvo un papel decisivo el ya fallecido responsable de la Escuela Taller de Ponferrada, Pablo Voces, quien fue el encargado de localizar una empresa capaz de cortar en aluminio la firma, integrada en un bloque de hormigón que, en fresco, sirve de molde para que los artistas dejen sus huellas.

Además, tras la remodelación de la Calle Ancha, es posible realizar la operación sin intervenciones delicadas.

Y es que la acera despierta curiosidad y propicia, al mismo tiempo, su propio escenario escénico.