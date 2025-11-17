Prada a Tope ya tiene ganador de la Castaña de Oro: un referente mundial que "nunca olvidó su tierra"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El neurocirujano ponferradino José Manuel Valle Folgueral recibirá la Castaña de Oro de la Fundación Prada a Tope que se entregará el jueves 4 de diciembre en el Palacio de Canedo.

Así lo han decidido los patronos de la Fundación, reconociendo con este galardón la trayectoria de este médico “para buscar sin fronteras la mejor formación del mundo en neurocirugía, pero sin renunciar a su tierra, apostando por ella para desarrollar técnicas innovadoras que ponen a un berciano en León al mando de un proyecto universal como es el Instituto de Patología Compleja de la Columna que lleva su nombre.

El Jurado también señala en su fallo que “en tiempos en los que el mercado mueve a los mejores profesionales del mundo, estén donde estén, a golpes de euros y petrodólares, es un orgullo para esta Fundación que un berciano compatibilice su pasión profesional con su defensa de su tierra, sirviendo de ejemplo y referencia a futuros emprendedores, iniciativas y proyectos. Así se hace León. Se hace Bierzo”.

La Castaña de Oro está concebida por la Fundación Prada a Tope, que preside José Luis Prada, para reconocer los esfuerzos de las personas o instituciones en defensa y promoción de nuestra tierra, dentro y fuera de nuestros límites comarcales, entendiendo esto en el más amplio sentido de la palabra: la cultura, la empresa, las tradiciones, la gastronomía, el deporte y la imagen proyectada. En estos años la han recibido literatos, empresarios, mecenas, músicos, emprendedores y deportistas, entre otros. En 2024 fue la Banda de Música Ciudad de Ponferrada la galardonada.