«Promoveremos diez viviendas en el patrimonio para asentar población»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, anunció que el Ayuntamiento impulsará la rehabilitación de entre ocho y diez viviendas sociales del patrimonio, con el objetivo de atraer nueva población al municipio, en colaboración con la Junta de Castilla y León. El regidor realizó estas declaraciones durante su participación, anoche, en el programa de televisión La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el periodista Miguel Ángel Blanco, y en el que también participaron Manuel Félix López, delegado de Diario de León en el Bierzo, y Germán Gavela, director de La 8 Bierzo.

GOBERNABILIDAD

c Recuperación bastón de mando. «Desde marzo comenzó una situación que no pensamos que llegaría a provocar este escenario». «Nos encontramos a 17 meses del final de la legislatura y he pedido a los concejales que participen y propongan todo aquello que consideren de interés. También les he solicitado que rebajen la tensión y que, entre todos, podamos sumar. Quiero trabajar con todos; cada uno se representa a sí mismo y confío en poder gobernar».

situación ayuntamiento

c Estado de la administración local. «Había una parálisis en la tramitación municipal. El personal está comprometido, pero tiene que haber alguien que marque las pautas». «Queda pendiente el pleno de organización, en el que tenemos que aprobar cosas, pero tenemos la dificultad de no contar con un secretario permanente». «Habrá dedicaciones parciales; las tendrán todos los concejales, y habrá que decidir su grado de dedicación. Nadie tiene que venir a la política para ganarse la vida». «Estamos en una etapa corta en la que no hay margen para presentar grandes proyectos de cambio, pero van a ser unos meses muy ajetreados».

calle del agua

c Tráfico rodado. «Pensamos que no fue la causa, quizá el detonante, pero si analizamos los antecedentes, ya en la Junta de Gobierno había situaciones como que el alcalde —en referencia al socialista Anderson Batista— proponía una cosa y Castelao (Santiago Castelao, de Coalición por el Bierzo) la contraria». «Todas las corporaciones hemos coincidido en que había que buscar una solución para la calle del Agua». «Es necesario realizar un trabajo regulado y restringido».

despoblación

c Atracción mundo rural. «Villafranca sigue la misma línea que el resto del territorio rural del Bierzo, que pierde población hacia otras zonas». «Tenemos que estimular con ayudas a la natalidad y generar vivienda asequible, porque al ser conjunto histórico tenemos problemas de rehabilitación y también el problema de los precios, que no son accesibles». «No damos en la tecla, ni nosotros ni nadie».

mejora de servicios

c Fibra óptica. .«Había un compromiso, pero luego no llega. En Villafranca, en el casco urbano, hay zonas donde no hay fibra óptica ni se la espera. Soy consciente de todo lo que he intentado hacer, pero no termina de solventarse». «Tenemos que seguir insistiendo para mejorar la calidad de vida de los vecinos».

edades del hombre

c Balance. «Teníamos expectativas más altas; había que haber apretado un poco más, porque Las Edades del Hombre tienen un magnetismo indudable». «Lo que deben hacer las administraciones es lograr que esa visita sea más larga y más rentable». «Cuando soñábamos con Las Edades del Hombre, planteábamos una ruta románica para potenciar Castro Ventosa». «Eché en falta un centro de recepción de visitantes para informar de lo que teníamos».

camino de santiago

c Reclamo turístico. «Hay zonas que están cuidadas y otras que necesitan más atención. Las administraciones nos tienen que ayudar. El casco urbano está bien, pero hay zonas intermedias que necesitan un repaso». «Si se quitara el Camino de Santiago, sería el fin de la economía de Villafranca. Todo el mundo debe involucrarse en este proyecto».

consejo comarcal del bierzo

c Sitiuación de la institución. «Es un momento complicado porque no tiene recursos propios. Funciona con las subvenciones de la Junta y la Diputación». «Su presidente y nosotros nos quejamos de que solo tenemos delegación de competencias y los ayuntamientos no ceden nada. El Consejo podría ser el gran acumulador de servicios».

potabilizadora

c Nuevos equipamientos. «Ha comenzado la ejecución de la potabilizadora, que necesitamos muchísimo y siempre hemos tenido verdaderos problemas y era una de las prioridades. Ahora la obra está adjudicada por parte de la Junta y se ha iniciado a nivel documental; en breve comenzará la ejecución, que será complicada porque actuaremos sobre el depósito regulador de agua que distribuye tanto para el casco urbano como para los otros depósitos». «Otro hito es también la estación de aguas residuales en Valtuille de Abajo».