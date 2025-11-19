Presentadas más de 150 solicitudes en Ponferrada para comprar vivienda joven

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada pondrá en marcha una iniciativa para conseguir fondos de la Junta de Castilla y León y construir vivienda para los jóvenes.

Desde el consistorio que dirige Marco Morala pusieron en marcha una campaña de información para conocer cuántas personas estarían dispuestas a comprar una de estas viviendas sociales y los resultados fueron importantes. En concreto hubo 150 peticiones interesadas en la adquisición de una de estas viviendas, con el objeto de emanciparse y crear un proyecto de vida en la ciudad de Ponferrada. La concejala de Fomento, Lidia Coca, explicaba que la consulta hecha para conocer el interés por una vivienda joven dio «muy buenos resultados». «Tenemos a más de 150 personas interesadas en una vivienda», dijo la concejala ponferradina, quien explicaba que este tipo de construcciones se acometerá con ayuda del Somacyl, que como es sabido es una entidad dependiente de la Junta que aporta los fondos de la financiación necesaria.

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada ya se han enviado a la Junta de Castilla y León todos los datos de necesidades e interés de vivienda joven. «La Junta ya tiene la información y a partir de ahora ya se empezará a definir ubicación, lugar y acciones para que salgan adelante lo más rápido posible, para poder atraer a esa gente joven a que realicen su proyecto de vida en nuestra ciudad», indicaba Lidia Coca. Aunque ahora mismo aún no está definido dónde se construirán estas nuevas viviendas para dar respuesta a buena parte de las 150 peticiones de personas interesadas , desde el consistorio ponferradido se indica que ya han pensado en varios lugares, aunque no se diseminará el proyecto por diferentes lugares. «Tenemos varias parcelas y lo que se pretende es unificar el proyecto en una sola zona. Al final, la Junta de Castilla y León lo que está tratando es asentar población en territorio más rural. Ponferrada es territorio urbano, pero aunque Ponferrada no es capital de provincia es como si lo fuese y estamos buscando parcelas municipales en las que se pudiese desarrollar esta ubicación y promoción de viviendas para los jóvenes», manifestó la concejala de Fomento. La iniciativa pretende acometerse con celeridad. Lidia Coca explicó que, en cuanto tengan definido el proyecto, sería ejecutado desde la Junta de Castilla y León a través del Somacyl.

El Ayuntamiento de Ponferrada se encargaría en este caso en encontrar un solar y ceder el terreno a la Administración autonómica para que ellos se encarguen de toda la promoción y construcción de las viviendas. Precisamente, tras conocerse la necesidad y el interés de viviendas por parte de los jóvenes en Ponferrada, el portal Fotocasa deba ayer a conocer datos estadísticos sobre la evolución al alza del precio de la vivienda en general.

En ocho de los nueve municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. La ciudad de Ponferrada fue del 16,9% más, Zamora (31,7%), Valladolid capital (15,6%), Segovia capital (14,4%), Burgos capital (7,2%), León capital (5,9%), Salamanca capital (5,6%) y Palencia capital (3,0%). En cuanto al precio por metro cuadrado en octubre, el orden de las ciudades de mayor a menor precio es: Segovia capital con 12,19 €/m2 al mes, Burgos capital con 11,20 €/m2 al mes, Valladolid capital con 10,40 €/m2 al mes, y Ponferrada con 7,14 €/m2 al mes.